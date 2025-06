Ufficiale: Moukoko lascia il Dortmund e va al Copenaghen

28/06/2025 | 14:57:58

L’ormai ex attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Copenhagen. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di circa 5 milioni di euro per il trasferimento del calciatore, che proverà a rilanciarsi dopo il fallimentare prestito al Nizza. “Due cuori battono nel mio petto in questo momento. Non è facile dire addio a un club come il BVB, perché questa società, i miei compagni di squadra, gli allenatori, i tifosi e i fantastici tifosi significheranno sempre molto per me” ha detto ai canali ufficiali del club tedesco.

Foto: Instagram Moukoko