Ufficiale: Motoc alla Virtus Entella

La Virtus Entella comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dalla società Athens Kallithea il difensore Andrei Motoc (nato in Moldavia il 13 dicembre 2002).

Motoc nella prima parte di stagione è sceso in campo 12 volte nel massimo campionato greco. Il calciatore, nel giro della nazionale Moldava, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, con cui ha debuttato anche in serie A, mentre lo scorso anno ha vestito in Serie C la maglia del Legnago Salus.

Ad Andrei un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella.

Foto: sito Entella