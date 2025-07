Ufficiale: Moruzzi nuovo giocatore dell’Empoli. Arriva dalla Juventus

26/07/2025 | 15:19:29

L’Empoli ha confermato l’acquisto di Moruzzi dalla Juventus, c’è il comunicato ufficiale dei toscani: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi. Nato a Firenze il 20 luglio 2004, Moruzzi cresce nei settori giovanili di Siena, Empoli, Sangiovannese e Juventus, dove ha militato nella Primavera e nella formazione Next Gen. Esordisce tra i grandi nella stagione 2021/22, totalizzando 28 presenze e 1 rete con la Sangiovannese in Serie D. Rientrato alla Juventus nella stagione seguente, con i bianconeri che lo avevano acquistato a gennaio 2022, prende parte a 16 gare di regular season più una nella Fase Finale del campionato Primavera. Nell’estate 2023 passa al Pescara, in Serie C: 18 presenze alla prima esperienza nei professionisti. Nella scorsa stagione ha consolidato il proprio rendimento, contribuendo con 8 assist in 39 partite alla promozione in Serie B dei biancoazzurri attraverso i playoff”.

foto: x empoli