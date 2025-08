Ufficiale: Morton lascia il Liverpool e va al Lione

05/08/2025 | 20:45:40

Nuovo colpo in entrata per il Lione di Fonseca, dal Liverpool arriva il centrocampista Tyler Morton. La nota ufficiale del club: “La mossa pone fine al percorso del centrocampista con i Reds, iniziato all’età di sette anni e che lo ha visto progredire nell’assetto dell’Academy fino a collezionare 14 presenze con la squadra maggiore. Il debutto di Morton nel suo club d’infanzia è arrivato nel settembre 2021 in trasferta al Norwich City nella Carabao Cup e avrebbe continuato a guadagnare esperienza in Champions League, Premier League ed Emirates FA Cup per il resto di quella rivoluzionaria stagione. Ha poi avuto un periodo di prestito di successo nel secondo livello inglese con il Blackburn Rovers e l’Hull City prima di tornare ai Reds la scorsa estate. Morton ha giocato cinque partite con la squadra di Arne Slot in tutte le competizioni nel 2024-25 quando i Reds si sono aggiudicati il titolo di Premier League. Inoltre, ha giocato un ruolo chiave all’inizio di quest’estate con l’Inghilterra U21, che si è assicurata la vittoria agli Europei in Slovacchia. Tutti alla LFC augurano a Tyler tutto il meglio per il futuro”.

foto: sito liverpool