Ufficiale: Morganella torna in Svizzera. Giocherà nel Chiasso

Lascia l’Italia per tornare nella sua Svizzera. Michel Morganella è un nuovo giocatore del Chiasso. La società ha ufficializzato l’acquisto sul proprio sito:

“FC Chiasso è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore svizzero Michel Morganella, 31 anni. Esperto laterale destro, attualmente svincolato, ha firmato il contratto che lo lega al club rossoblu fino al prossimo 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 89.

Michel Morganella è stato un nazionale rossocrociato, convocato praticamente in tutte le rappresentative dalla Nazionale maggiore a quella olimpica e a tutte le giovanili. Cresciuto nel Sion, ha esordito nel massimo campionato svizzero nel Basilea, prima di aprire una lunga e prestigiosa esperienza in Italia, con più di 100 presenze in Serie A. Ha giocato nel Palermo, nel Novara, nel Padova, e la scorsa stagione nel Livorno, in serie B.

Con l’ingaggio di Morganella si chiude ufficialmente la campagna acquisti del Chiasso, in previsione del debutto in Challenge League di sabato pomeriggio alle 17 a Sciaffusa. Ora la società si concentrerà sulle cessioni dei giocatori in esubero”.

Foto: sito Chiasso