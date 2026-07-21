Ufficiale: Morgan Rogers nuovo giocatore del Chelsea

21/07/2026 | 23:15:33

Morgan Rogers nuovo giocatore del Chelsea, c’è il comunicato ufficiale: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio del nazionale inglese Morgan Rogers dall’Aston Villa.

L’attaccante ventitreenne ha firmato un contratto con il Chelsea fino al 2033 e si unirà alla squadra di Xabi Alonso in vista della stagione 2026/27.

“Sono emozionatissimo”, ha detto Rogers. “Per me, il Chelsea è il club più importante di Londra e un club che ho sempre ammirato fin da quando ero bambino.”

“Sono davvero entusiasta del progetto con il nuovo allenatore, dei giocatori che abbiamo e della direzione che sta prendendo il club. Ecco perché sono qui e non vedo l’ora di iniziare”.

Rogers arriva al Chelsea dopo essersi affermato come uno dei giovani talenti offensivi più promettenti della Premier League.

Durante la sua permanenza all’Aston Villa, i suoi gol e assist hanno contribuito a un totale di 40 reti in 85 presenze in Premier League, guidando il club delle Midlands al quarto posto in classifica prima di sollevare il trofeo della UEFA Europa League la scorsa stagione.

Da quando ha esordito con la nazionale maggiore inglese nel novembre 2024, Rogers è diventato un titolare fisso dei Tre Leoni, collezionando 22 presenze e rappresentando il suo paese ai Mondiali FIFA di quest’estate.

Benvenuta a Chelsea, Morgan!”

foto sito chelsea