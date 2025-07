Ufficiale: Morgan Gibbs-White rinnova con il Nottingham Forest fino al 2028

27/07/2025 | 10:21:03

L’avventura di Morgan Gibbs-White al Forest continuerà per altri 3 anni. Il comunicato: Il Nottingham Forest è lieto di confermare che Morgan Gibbs-White ha firmato un nuovo contratto triennale con il Club, valido fino all’estate del 2028. Figura centrale nella rinascita del Forest in Premier League e beniamino dei tifosi al City Ground, Gibbs-White ha ribadito il suo impegno a lungo termine verso il Club accettando un nuovo accordo. L’intesa sottolinea l’ambizione del proprietario Evangelos Marinakis, la cui visione di successo europeo e di crescita costante in Premier League continua a plasmare il futuro del club.

Foto: sito nottingham