Ufficiale: Moreo rinnova con il Pisa fino al 2028
02/09/2026 | 18:40:31
Stefano Moreo, attaccante classe 1993, rinnova con il Pisa per altre due stagioni. L’attaccante, arrivato in Toscana nel 2023, ha contribuito a portare i nerazzurri in Serie A nella passata stagione.
Il comunicato del Pisa: “Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare il prolungamento del rapporto contrattuale in essere con il calciatore Stefano Moreo che resterà, dunque, in Nerazzurro fino al 30 giugno 2028.
Con l’auspicio di vivere insieme ancora tante emozioni colorate di Nerazzurro”.
Foto: Instagram Pisa