Ufficiale: Moreno Longo nuovo allenatore dell’Alessandria. Nostra esclusiva in porto

La nostra esclusiva di ieri mattina, è finalmente confermata: Moreno Longo è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Alessandria. La decisione arrivata in seguito al disastroso rendimento di Angelo Gregucci. Per il tecnico torinese classe 1976 contratto fino al 2023. Ecco il comunicato del club piemontese: “Moreno Longo è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio, dopo aver firmato un contratto che lo lega alla società Grigia fino al 30 Giugno 2023. Mister Longo, torinese classe ’76, è stato Campione d’Italia con il Torino Primavera e, successivamente, ha guidato in serie B la Pro Vercelli conducendo i bianchi ad una tranquilla salvezza per poi portare il Frosinone ad una storica promozione in Serie A nella stagione 2017/18. Nella scorsa stagione è subentrato a Walter Mazzarri sulla panchina del Torino centrando la salvezza. Con lui arrivano i suoi collaboratori: Dario Migliaccio, allenatore in seconda, e Paolo Nava, preparatore atletico”.

Foto: sito ufficiale alessandria