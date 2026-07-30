Ufficiale: Moreno al Venezia
30/07/2026 | 22:08:24
Il Venezia FC comunica di aver definito l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L’operazione prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Benvenuto in arancioneroverde, Matías. Nato a Córdoba (Argentina) il 24 settembre 2003, Moreno cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Atlético Belgrano, club con cui esordisce in Prima Squadra nel 2023. Con la formazione argentina colleziona complessivamente 36 presenze, mettendo a referto un assist. Nell’estate del 2024 si trasferisce alla Fiorentina, dove totalizza 12 presenze tra tutte le competizioni prima di approdare in prestito al Levante nella stagione 2025/26. Con il club spagnolo scende in campo in 29 occasioni. Nel corso della sua esperienza con la Fiorentina disputa inoltre otto gare in UEFA Conference League, maturando ulteriore esperienza nelle competizioni europee”.
Dalle di Córdoba alle di Venezia.
Vamos, Matìas.https://t.co/0NJ8mZ3iJz#ArancioNeroVerde ⚫ pic.twitter.com/yelF0bq8QG
— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) July 30, 2026
Foto: X Venezia