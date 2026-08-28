Ufficiale: Morata riparte dalla Serie B spagnola, ha firmato con il Leganes

28/08/2026 | 17:29:25

Alvaro Morata, chiusa l’esperienza deludente con il Como, riparte da un contesto più tranquillo e senza pressioni. Ha, infatti, accettato la proposta del Leganes, militante nella Serie B spagnola.

Il comunicato: “Il C.D. Leganés ha raggiunto un accordo con il Como 1907 per il prestito stagionale dell’attaccante trentatreenne Álvaro Borja Morata Martín. L’internazionale spagnolo, che ha capitanato la nazionale durante la vittoria della Spagna a Euro 2024, giocherà in prestito questa stagione per il club di Pepinero, con opzione di acquisto a fine stagione.

Con più di 600 partite e oltre 200 gol da professionista, uno dei migliori attaccanti spagnoli degli ultimi decenni arriva all’Ontime Butarque. Con più di 20 titoli all’attivo, tra i momenti salienti figurano un Campionato Europeo e un titolo di Nations League con la nazionale spagnola, due titoli di Champions League, due titoli di La Liga, due titoli di Copa del Rey e un Mondiale per club, tra gli altri.

Morata ha debuttato da professionista nel 2010 con il Real Madrid, diventando membro fisso della prima squadra durante la stagione 2013–14, quando ha vinto la Copa del Rey e la Champions League—i suoi primi trofei da professionista. Al termine di quella stagione firmò con la Juventus, dove giocò per due stagioni e vinse due Scudetto.

Dopo essere tornato al Real Madrid nel 2016 e aver vinto il suo secondo titolo di Champions League, l’anno successivo ha iniziato un nuovo capitolo con il Chelsea F.C., gareggiando in Premier League per una stagione e mezza. Nel gennaio 2019 è tornato in Liga con l’Atlético Madrid, per poi tornare in Italia per giocare in prestito alla Juventus per due stagioni.

Tornato all’Atlético, ha giocato altre due stagioni come Rojiblanco finché, nel 2024, ha firmato con il Milan. Ha giocato la prima metà di quella stagione con i Rossoneri prima di trasferirsi al Galatasaray durante la finestra di mercato invernale. La sua esperienza più recente, la scorsa stagione, è stata con il Como 1907, squadra che ha contribuito a qualificarsi per la successiva edizione della Champions League.

Campione europeo con le squadre spagnole Under-19 e U-21, Morata ha vinto il titolo della Nations League nel 2023 e il Campionato Europeo 2024 come capitano della nazionale. Con 87 presenze internazionali da senior, il nuovo attaccante di Pepinero ha segnato 37 gol con la Spagna, diventando il quarto miglior marcatore di sempre della nostra nazionale.

Álvaro Morata torna ora nella nostra lega con il Leganés, dove difenderà i colori del club durante la stagione 2026/27 in prestito. L’attaccante nato a Madrid si unirà immediatamente agli allenamenti sotto la guida di Rubén Albés, indosserà la maglia numero ’21’ e la sua presentazione ufficiale avrà luogo…”

Foto: Instagram Leganes