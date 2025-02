Ufficiale: Morata è un nuovo calciatore del Galatasaray

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Galatasaray. Di seguito il comunicato: ”

È stato raggiunto un accordo con l’AC Milan SPA Club per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín tra il 2 febbraio 2025 e il 20 gennaio 2026.

Di conseguenza, un totale di 6.000.000 di euro sarà pagata una tassa di trasferimento temporanea all’AC Milan SPA Club.

E al calciatore:

3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2024-2025,

Una tassa di garanzia di 3.000.000 di euro sarà pagata per la prima metà della stagione 2025-2026.

Inoltre, se il nostro club fa un avviso scritto fino al 15 gennaio 2026, c’è un’opzione per effettuare il trasferimento finale del calciatore per una tassa di 8.000.000 di euro. Questa tassa sarà pagata in 6 rate.

Se il nostro club non utilizza l’opzione di acquisto a partire dal 15 gennaio 2026, c’è un’opzione per estendere il periodo di noleggio gratuitamente fino al 30 giugno 2026.

Se il periodo di noleggio viene esteso, verrà pagata una tassa di garanzia di 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2025-2026.

Inoltre, il nostro club avrà la possibilità di effettuare il trasferimento finale del calciatore per 9.000.000 di euro dando una notifica scritta fino al 10 giugno 2026. Questo prezzo sarà pagato in 6 rate.

Se viene utilizzata l’opzione di acquisto, le seguenti tariffe di garanzia saranno pagate al giocatore di calcio:

6.000.000 di euro per la stagione 2026-2027,

6.000.000 di euro per la stagione 2027-2028.

Rispettosamente annunciato al pubblico”.

Foto: X Galatasaray