Ufficiale: Moore rinnova con il Tottenham e va in prestito al Rangers

11/08/2025 | 16:35:29

Il Tottenham ha annunciato il rinnovo di Moore, che sarà girato in prestito al Rangers: “Siamo lieti di annunciare che Mikey Moore ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club. Il centrocampista offensivo, che compie oggi 18 anni, è attualmente in prestito ai Rangers per la stagione 2025/26. Il percorso di Mikey agli Spurs è iniziato quando aveva sette anni: ha fatto progressi nelle fasce d’età dell’Academy e ha giocato regolarmente per l’Under 18 nel 2022/23 mentre era ancora uno studente, giocando un ruolo chiave nella nostra squadra che ha vinto la doppietta Under 17 e Under 18 della Premier League Cup. Ha esordito in una competizione senior alla fine della stagione successiva, contro il Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium nel maggio 2024, prima di esordire da titolare contro il Ferencvaros nelle fasi iniziali della vittoriosa corsa in UEFA Europa League della scorsa stagione. Anche il primo gol di Mikey in una competizione senior è arrivato in quest’ultima competizione, contro l’Elfsborg nel gennaio di quest’anno.Finora ha collezionato 21 presenze in prima squadra in tutte le competizioni per noi. Sulla scena internazionale, Mikey ha finora rappresentato l’Inghilterra fino al livello Under-19″.

FOTO: Sito Tottenham