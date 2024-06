Primo contratto Tommaso Marras: attaccante classe 2004 reduce da una stagione nella Primavera brianzola con 10 gol e 7 assist in 34 presenze. Di seguito l’annuncio pubblicato dal Monza sul suo profilo Instagram, in riferimento al suo giovane attaccante che vanta anche un’esperienza in Serie D con il Chieri: “Primo contratto da professionista per l’attaccante classe 2004 Marras”

Foto: Instagram Monza