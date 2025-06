Ufficiale: Monza, Keita Balde ha rinnovato fino al 2027

04/06/2025 | 16:20:16

Keita Balde ha rinnovato fino al 2027 con il Monza. Di seguito la nota: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Keita Balde fino al 30 giugno 2027.

Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo.

Balde (30) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Mosca, Espanyol e Sivasspor. Nel suo palmares anche una Supercoppa italiana con la maglia biancoceleste per la stagione 2017/2018”.

Foto: Instagram Monza