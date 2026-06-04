Ufficiale: Monza, Foe Ondoa firma fino al 2030

04/06/2026 | 19:39:15

Il Monza ufficializza l’arrivo del giovane Manga Foe Ondoa, che firma con i brianzoli fino al 2030. Ecco il comunicato del club: “Manga Foe Ondoa è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista francese, proveniente dall’Estoril Praia, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2030. Nato a Parigi il 12 dicembre 2005, cresce nel Valenciennes con cui esordisce tra i professionisti nel 2023-24, collezionando 15 presenze in Ligue 2. Nell’estate 2024 viene acquistato dall’Estoril Praia, con cui nella prima stagione viene impiegato con continuità nella squadra Under 23. La sua avventura in Portogallo prosegue con l’esperienza in prestito all’Oliveirense, con cui nella stagione 2025-26 colleziona 30 presenze e 3 reti nella seconda divisione portoghese. Una crescita costante, per un giovane centrocampista di grande forza e dinamismo che ha sposato il progetto del Monza neopromosso in Serie A.

Benvenuto Manga Foe!”.

Foto: Instagram Monza