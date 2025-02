Ufficiale: Monza, esonerato Bocchetti. In panchina torna Nesta

Salvatore Bocchetti non è più l’allenatore del Monza. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale del club, che richiama di conseguenza in panchina l’ex allenatore Alessandro Nesta. In un articolo di ieri, avevamo parlato proprio del ritorno di Nesta sulla panchina del Monza.

“AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”.

La nota sul ritorno di Nesta: “AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa.

In bocca al lupo Alessandro”!

Sei sconfitte e una sola vittoria per Bocchetti, arrivata contro la Fiorentina dell’ex Palladino.