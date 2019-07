Ufficiale: Monza ecco Bellusci. Contratto fino al 2022

Nuovo rinforzo per il Monza. Nella giornata di oggi è arrivata la firma del difensore Giuseppe Bellusci. Questa la nota del club lombardo: “Giuseppe Bellusci, nato a Trebisacce (Cs) il 21/8/1989 va ad arricchire notevolmente la rosa di Mister Brocchi. Svincolatosi dal Palermo dopo il fallimento della società rosanero, vanta un curriculum calcistico di tutto rispetto. Dopo aver mosso i suoi primi passi calcistici nell’Ascoli, ha debuttato nella massima serie con il Club marchigiano, per poi passare al Catania dove ha trascorso ben 5 stagioni in serie A (dal 2009 al 2014). Dopo una parentesi in Inghilterra nel Leeds, ha giocato un anno nell’Empoli (serie A) e le ultime due stagioni nel Palermo (serie B). Bellusci, già in ritiro con la squadra biancorossa a Brentonico, si è legato al Monza fino al 30 Giugno 2022″.

Foto: Sito Monza