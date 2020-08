Ufficiale: Monza, colpo Barillà dal Parma. Galli al Lecco

Il Monza ha ufficializzato l’arrivo dal Parma di Antonio Barillà, con un contratto biennale. Un gran colpo per i brianzoli, di cui vi avevamo già parlato: il centrocampista, cresciuto calcisticamente nella Reggina, è infatti un profilo di esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B. Si tratta del sesto rinforzo per il Monza, che ha anche annunciato di aver ceduto il centrocampista Galli al Lecco.

Foto: sito ufficiale Monza