Ufficiale: Monza, ceduto Kyriakopoulos al Panathinaikos

06/06/2025 | 13:30:50

AC Monza comunica che Georgios Kyriakopoulos si trasferisce al Panathinaikos a titolo definitivo. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2023 l’esterno greco ha collezionato 65 presenze con 3 reti in maglia biancorossa. In bocca al lupo a Georgios per la sua nuova avventura.

Con il Panathinaikos il classe ’96 ha firmato un quadriennale. Per Kyriakopoulos si tratta di un ritorno in patria dove ha vestito le maglie di Asteras Tripoli, club in cui è cresciuto, Ergotelis e PAS Lamia.

Foto: X Panathinaikos