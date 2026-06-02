Ufficiale: Monza, Birindelli rinnova fino al 2028

02/06/2026 | 13:00:26

Il Monza muove i primi passi per la Serie A, rinnovando Samuele Birindelli fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Ecco il comunicato ufficiale del club: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Samuele Birindelli fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il duttile esterno toscano ha collezionato 129 presenze e 8 reti in biancorosso. Nella cavalcata che ha portato il Monza al ritorno in Serie A è stato grande protagonista, segnando 5 gol in 37 gare in cui ha saputo brillare sia in difesa che a centrocampo. L’avventura insieme continua, complimenti Samuele!”.

Foto: Instagram Monza