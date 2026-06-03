Ufficiale: Monza, Antonio rinnova fino al 2027

03/06/2026 | 12:08:48

Proseguono i lavori in casa Monza, con i biancorossi che rinnovano il difensore Antov fino al 2027: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Valentin Antov fino al 30 giugno 2027, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato in Brianza nell’estate 2021, il difensore bulgaro ha conquistato subito la Promozione in Serie A con i biancorossi, con cui ha collezionato complessivamente 21 presenze. Dopo l’avventura in prestito alla Cremonese, con cui ha vissuto da protagonista un’altra Promozione in Serie A nella scorsa stagione, Antov è tornato al Monza nell’estate 2025. Rientrato dopo il lungo infortunio rimediato nel finale di stagione precedente, ha vissuto la sua seconda Promozione in Serie A con i biancorossi, scendendo in campo nella finale playoff di ritorno contro il Catanzaro. Ora questo passo importante per un futuro a tinte biancorosse: complimenti Valentin!”.

Foto. X Monza