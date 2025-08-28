Ufficiale: Montipò rinnova con il Verona fino al 2028

28/08/2025 | 17:07:27

Il Verona ha annunciato d’aver trovato l’accordo per il rinnovo del portiere, Lorenzo Montipò. L’estremo difensore, nato a Novara nel ’96, ha prolungato il proprio contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

“Sono molto felice di poter continuare a scrivere la mia storia all’Hellas Verona. – ha dichiarato il giocatore – Ringrazio il Presidente e il Direttore sportivo per la fiducia che mi hanno dimostrato con questo rinnovo. Indosso e difendo la maglia del Verona da 4 stagioni e insieme ai miei compagni abbiamo affrontato e superato tante sfide difficilissime. Ce ne aspettano molte altre, a cominciare da questa stagione. Insieme ai nostri tifosi, che ringrazio perché mi hanno sempre dimostrato tanto affetto e sostegno, darò il massimo del mio contributo per raggiungere l’obiettivo del Club. Festeggiare un’altra salvezza insieme a tutti loro sarebbe un traguardo fantastico”.

foto sito Verona