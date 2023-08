Il Nottingham Forest ha annunciato un importantissimo colpo di mercato. Il club inglese ingaggia il nazionale argentino Gonzalo Montiel dal Siviglia: il 26enne terzino arriva in prestito fino alla fine della stagione, con opzione d’acquisto.

#NFFC is delighted to announce the signing of Argentina international Gonzalo Montiel ❤️

— Nottingham Forest (@NFFC) August 23, 2023