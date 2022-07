Ufficiale: Monterisi è un nuovo giocatore del Frosinone

Il Frosinone continua a far spesa guardando in casa Lecce. Dopo l’arrivo di Fabio Lucioni, i ciociari hanno infatti annunciato l’arrivo, in prestito del difensore classe 2001 Ilario Monterisi.

Questo il comunicato del club. “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Lecce per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ilario Monterisi. Il difensore classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023”.

Foto: sito Lecce