Ufficiale: Monopoli, risolto il contratto con Bizzotto

27/11/2025 | 20:28:25

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Nicola Bizzotto. Difensore classe 1990, arrivato in Puglia a gennaio 2021, in biancoverde per un totale di sei stagioni, Bizzotto saluta Monopoli con 135 presenze in tutte le competizioni (17esimo nella classifica all-time per presenze nei tornei pro, 27 nella classifica all-time per presenze in tutte le categorie), 3 gol e 1 assist. Bizzotto ha giocato tre volte i playoff con il Gabbiano (per un totale di 10 presenze), una volta i playout e ha indossato la fascia di capitano per 34 volte.

Foto: logo Monopoli