Ufficiale: Monopoli, ingaggiato Gioielli

19/05/2026 | 17:19:36

La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto l’accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli. Il contratto sarà definitivo a partire dall’1 luglio 2026 con scadenza al 30 giugno 2028. Centrocampista classe 2004 (nato il 26/02/2004 a Quarto, Napoli), nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Calcio Afragolese in serie D con un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist tra campionato e coppa. Cresciuto nelle giovanili del Napoli (115 presenze, 21 gol e 1 assist in Primavera 1, Primavera 2 e Youth League), Gioielli in serie D ha giocato anche con la Puteolana (9 partite e 1 gol).

Foto: logo Monopoli