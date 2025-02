Ufficiale: Monopoli, arriva Pellegrini in attacco

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto con la Feralpisalò un accordo per l’acquisizione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Pellegrini.

Attaccante classe 2000, nato il 12 settembre a Reggio Emilia, Pellegrini ha collezionato finora, in questa stagione, 21 presenze, 1 gol e 2 assist con la Feralpisalò tra campionato e Coppa. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo (35 presenze e 6 gol in Primavera 1, esordio con la prima squadra in Coppa Italia il 4 dicembre 2019 con Perugia), in carriera ha indossato anche le maglie di Gubbio (32 presenze e 6 reti nel Girone B della Serie C 2020/2021), Reggiana (35 presenze e 10 reti nel Girone B della Serie C 2022/2023) e Vicenza (35 presenze e 6 reti nel Girone A della Serie C 2023/2024).

Foto: logo Monopoli