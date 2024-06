La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Antony Angileri per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2026.

Per il difensore siciliano classe 2001 (nato ad Alcamo, nel trapanese, il 23 marzo), 180 cm, quella che sta per iniziare sarà la seconda stagione in biancoverde dopo le 25 presenze complessive (tra campionato, playoff e Coppa) della stagione 2023/2024.