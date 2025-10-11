Ufficiale: Monaco, il nuovo allenatore è Pocognoli

11/10/2025 | 20:08:31

L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo allenatore. Il tecnico belga, 38 anni, ha firmato un contratto con i Rouge & Blanc fino a giugno 2027. Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco gioco ambizioso e divertente.

Foto: logo Monaco