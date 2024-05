Ufficiale: Monaco, Ben Yedder non rinnova. Il giocatore andrà in scadenza il 30 giugno

Wissam Ben Yedder saluta il Monaco. L’attaccante francese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, come annuncia il sito ufficiale della società biancorossa, non rinnoverà per la prossima stagione. Arrivato nel 2019 dal Siviglia, il calciatore ha collezionato 201 presenze nei cinque anni trascorsi nel Principato. Adesso potrà iniziare una nuova avventura visto che il giocatore rappresenta un ottimo affare a parametro zero.

Foto: sito Monaco