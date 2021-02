Roberto Bordin è il nuovo commissario tecnico della Moldavia. Lo ha reso noto la Federcalcio moldava con un comunicato ufficiale, con il quale dichiara di aver puntato sul 55enne italiano (ex tecnico dello Sheriff Tiraspol) per la panchina della proprio Nazionale. Il debutto in panchina di Roberto Bordin in Moldova avverrà il 25 marzo contro la nazionale delle Isole Fær Øer.

Foto: sito sheriff tiraspol