Ufficiale: Modric nuovo giocatore del Milan

14/07/2025 | 19:27:43

Modric nuovo giocatore del Milan, c’è anche il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare che Luka Modrić ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un anno fino al 30 giugno 2027. Nato a Zara il 9 settembre 1985, Luka Modrić muove i primi passi da professionista a soli 16 anni, quando approda nelle giovanili della Dinamo Zagabria. I periodi in prestito alla squadra bosniaca dello Zrinjski Mostar e poi il ritorno in Croazia all’NK Inter Zaprešić lo hanno aiutato a completare la sua crescita. Nel 2004, Modrić è tornato alla Dinamo, dove ha collezionato 128 presenze e segnato 32 gol, aiutando il Plavi a vincere tre scudetti, due Coppe croate e una Supercoppa croata in quattro stagioni”.

FOTO: X Milan