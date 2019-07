Ufficiale: Modica è il nuovo allenatore della Vibonese

Tramite un comunicato ufficiale, la Vibonese ha annunciato il nuovo allenatore: è Giacomo Modica, ex tecnico della Cavese, che prende il posto di Orlandi. Questo il testo: “La Vibonese ha il suo nuovo condottiero. Il suo nuovo allenatore. E’ Giacomo Modica che, dopo aver detto addio alla Cavese nelle settimane scorse, ha sposato il progetto del club rossoblu. Un progetto che lo ha convinto a pieno. Così tanto da rifiutare qualsiasi altra proposta.. Modica era tra i tecnici più ricercati in Serie C ma il suo profilo era stato sondato anche in Serie B. Il suo nome è circolato tra le stanze di almeno una decina di club. Negli ultimi giorni anche un possibile ritorno al passato con Zeman a Palermo. Ma la sua prima scelta è sempre stata la Vibonese. Il club che lo ha voluto fortemente per aprire un nuovo ciclo esaltante per la città di Vibo Valentia e la Calabria tutta. Ha firmato un contratto annuale nel pomeriggio di oggi alle presenza del Presidente Pippo Caffo ed il Direttore Sportivo Simone Lo Schiavo. Giacomo Modica verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi il 18 luglio alle ore 19:00 nella sala stampa dello stadio “Luigi Razza””.

Foto Profilo Facebook Vibonese