Ufficiale: Modesto e il Mantova avanti insieme. Rinnovo fino al 2029
27/05/2026 | 15:09:10
Il Mantova ha annunciato in una nota ufficiale il rinnovo di Francesco Modesto: “Mantova 1911 annuncia il prolungamento di contratto firmato nella mattinata odierna dall’allenatore Francesco Modesto con nuova scadenza fissata al 30.06.2029. Mantova 1911, nella persona del Presidente Filippo Piccoli, ringrazia Mister Modesto per la fiducia accordata al Progetto BiancoRosso. Buon lavoro e … Forza Mantova!”
foto sito mantova