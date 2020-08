Ufficiale: Modena, risoluzione per Spaviero e prestito per Cargnelutti

Doppia operazione in casa Modena, come annunciato dal sito ufficiale del club gialloblù.

“Il Modena F.C comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Tommaso Spaviero arrivato in gialloblù nel gennaio 2019. Il club ringrazia Tommaso per l’apporto fornito in queste due stagioni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il Modena F.C. comunica che nella giornata di oggi, il difensore Riccardo Cargnelutti è stato ceduto in prestito annuale all’Alma Juventus Fano 1906. Riccardo già a gennaio 2020 era andato in prestito alla società marchigiana, al club amaranto e al difensore il più sentito in bocca al lupo per l’annata sportiva 2020/2021″.

Foto: Facebook