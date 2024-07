Ufficiale: Modena, risoluzione consensuale con Gargiulo

Mario Gargiulo risolve con il Modena. Di seguito la nota: “Il Modena comunica che le strade professionali del club e di Mario Gargiulo si separano, essendo stato raggiunto l’accordo per la risoluzione, anticipata e consensuale, del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025.

Il centrocampista classe 1996, approdato a Modena dal Lecce nell’estate 2022, ha collezionato con la maglia gialloblù un totale di 17 presenze e un gol in due stagioni. Nell’annata 2022-23 ha raccolto 12 presenze nel girone d’andata per poi disputare il girone di ritorno in prestito al Pisa. Meno fortunata l’ultima stagione, che era iniziata con il gol in Coppa Italia al Genoa e tre presenze nelle prime quattro giornate di campionato: un problema al piede lo ha messo fuori causa dalla sesta giornata e da lì non è più rientrato in campo.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Mario Gargiulo il più sincero in bocca al lupo per il futuro”.

Foto: logo Modena