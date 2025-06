Ufficiale: Modena, prolungato il prestito di Dellavalle dal Torino

26/06/2025 | 11:20:02

Il Modena ha ultimato le pratiche per la riconferma del prestito di Dellavalle dal Torino. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Modena FC comunica di aver perfezionato le pratiche per il prolungamento del prestito di Alessandro Dellavalle dal Torino fino al 30 giugno 2026: il giovane classe 2004 vestirà la maglia gialloblù per un’altra annata e sarà uno dei pilastri della difesa di Andrea Sottil. Fermato solo da un infortunio nella parte finale della stagione, nello scorso campionato di Serie BKT ha raccolto un totale di 25 presenze, di cui 22 da titolare, segnando un gol, al Braglia con la Cremonese. Bentornato in gialloblù Alessandro!”.