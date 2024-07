Il Modena ha ufficializzato l’acquisto di Thomas Alberti dal Fiorenzuola. Nella passata stagione, l’attaccante classe ’98 ha totalizzato ben 36 presenze in Serie C, con anche 10 gol all’attivo. Secondo rinforzo in casa Modena, dopo l’arrivo di Mattia Caldara dal Milan.

Foto: Instagram Thomas Alberti