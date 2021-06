Ufficiale: Modena, il nuovo ds è Vaira. Contratto biennale con opzione

Davide Vaira sarà il nuovo direttore sportivo del Modena, ecco la nota del club che annuncia il successore di Luca Matteassi:

“Il Modena F.C comunica di aver affidato la direzione sportiva a Davide Vaira, il neo diesse ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con un’opzione per il terzo anno.

Davide è nato a Carrara nel 1984, da calciatore ha indossato le maglie di: Massese, Real Montecchio, Castelnuovo Garfagnana, Carrarese, Voghera, Chiavari Calcio Carperana, Derthona, Rapallo Bogliasco e Lentigione.

Chiusa la carriera da giocatore, Davide ha iniziato il suo percorso come direttore sportivo al Rapallo Bogliasco nel torneo 2015/2016, successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo alla Robur Siena per quattro stagioni. La presentazione alla stampa del nuovo dirigente gialloblù è in programma il 24 giugno alle ore 11 (stadio Braglia)”.