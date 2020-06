Il Modena, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il tesseramento di Luca Matteassi come nuovo direttore sportivo. Il neo direttore gialloblù, liberatosi dal Piacenza nelle scorse settimane, sarà presentato agli organi d’Informazione in una conferenza riservata ai media che si terrà lunedì 22 giugno, alle ore 16, in modalità virtuale.