Ufficiale: Modena, dal Perugia arriva Bacchin

01/07/2026 | 15:59:29

“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Perugia Calcio le prestazioni sportive di Luca Bacchin. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Nato nel 2003, Bacchin disputa tutta la trafila del Settore Giovanile nel Brescia, arrivando fino alla Primavera nella stagione 2020/21. L’anno successivo vive la sua prima esperienza tra i grandi con il Real Calepina, in Serie D. Nel 2022/23 si mette in evidenza con la maglia del Chieri, realizzando 6 reti e servendo 7 assist: numeri che gli valgono la chiamata del Perugia in Serie C. In biancorosso disputa la prima parte della stagione 2024/25, prima di concludere l’annata alla Pianese. Tornato a Perugia in estate, trova continuità e chiude l’ultima stagione con 5 gol e 6 assist. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Luca il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

Foto: sito Modena