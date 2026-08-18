Ufficiale: Modena, arriva Acquah in prestito dal Torino

18/08/2026 | 15:44:39

Il Modena ha annunciato l’arrivo di Acquah in prestito dal Torino: “Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino FC, fino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive di Wisdom Acquah, centrocampista italo-ghanese classe 2007. Ha scelto la maglia nº 32. Nato a Calcinate, Acquah entra nel Settore Giovanile del Torino in Under 15, completando poi tutta la trafila fino alla Primavera, della quale è stato capitano nella passata stagione. Con la maglia granata ha inoltre conquistato lo Scudetto Under 18 nella stagione 2024/25. Nel corso dell’ultima stagione è stato anche convocato in cinque occasioni con la Prima Squadra. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno il benvenuto a Wisdom nella famiglia gialloblù”.

foto x modena