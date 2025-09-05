Ufficiale: Mitrovic nuovo giocatore dell’Al Rayyan
05/09/2025 | 18:29:01
L’Al Rayyan ha annunciato l’ingaggio di Aleksandar Mitrovic, bomber della nazionale serba, proveniente dall’Al Hilal. L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo dichiarato di puntare a vincere tutti i titoli possibili. Le prime parole dell’attaccante ai canali ufficiali del club: “Sono molto orgoglioso e felice di entrare a far parte della famiglia dell’Al Rayyan Club”.
FOTO: Sito Al Rayyan