Ufficiale: Mitaj nuovo giocatore del Genoa

31/07/2026 | 20:48:40

Mitaj al Genoa, è ufficiale: “Genoa CFC comunica di aver formalizzato con Al-Ittihad l’acquisizione, in prestito con opzione di riscatto, dei diritti sportivi relativi all’esterno Mario Mitaj. Nato il 6 agosto 2003 e formatosi nelle giovanili dell’Aek Atene, Mitaj, doppio passaporto, ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS e vanta un curriculum di spessore a livello internazionale.

Con la Nazionale albanese ha collezionato 32 presenze prendendo parte, da titolare, al Campionato Europeo 2024. Con i club di appartenenza, tra cui il Lokomotiv Mosca, vanta 142 presenze nei campionati greco, russo, saudita, oltre che nelle coppe nazionali e continentali. In Arabia Saudita ha vinto il campionato e la Coppa del Re nella stagione sportiva ‘24/25.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Mario è un giocatore che abbina due caratteristiche importanti: la qualità tecnica per la costruzione del gioco e la solidità mentale che non può mancare al Genoa. Benvenuto, Mario”.

Il nuovo giocatore del Genoa: “Arrivare in un club come il Genoa e nel campionato di Serie A era un obiettivo. Ho voglia di mettermi all’opera in un contesto che offre grandi motivazioni”.

foto sito genoa