Ufficiale: Mister Ruben Baraja rinnova col Valencia sino al 2025

Resterà alla guida del Valencia mister Ruben Baraja. Dopo aver condotto la squadra a una difficile salvezza, l’ex centrocampista ha firmato il nuovo contratto, che lo legherà al club spagnolo fino al 30 giugno 2025. Il tecnico 47nne è una leggenda del club, avendovi giocato tra il 2000 e 2010, disputandovi più di 200 partite. In panchina ha cominciato nelle loro giovanili. In seguito ha allenato ELche, Rayo Vallecano, Real Sporting de Gijón, Tenerife e, nel 2020, il Real Saragozza. Era stata la sua ultima esperienza prima del ritorno in Andalusia. Il club ha dato comunicazione sui suoi canali social del rinnovo dell’accordo.

Foto: Instagram Valencia