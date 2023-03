Ufficiale: Mirko Stefani è il nuovo allenatore del Pordenone Calcio

È Mirko Stefani il nuovo allenatore del Pordenone Calcio. È lo stesso club ad annunciarlo dopo l’esonero di Domenico Di Carlo: “Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Mirko Stefani. La Società ha individuato in Stefani, storico capitano del Pordenone con 166 presenze in 7 campionati fra Serie C e B (dall’annata 2015/16 alla 2021/22) e sino a oggi mister dell’Under 17 neroverde, il miglior profilo per iniziare un nuovo percorso. La profonda conoscenza dell’ambiente Pordenone, di cui è stato un riferimento assoluto tecnico quanto umano, è ritenuto un valore aggiunto in questa fase decisiva della stagione. Il nuovo allenatore in seconda sarà mister Andrea Toffolo. Anche Toffolo conosce molto bene il Club: per sette annate, sino alla scorsa, è stato collaboratore tecnico (e anche vice allenatore) della Prima squadra. Dal presidente Mauro Lovisa e tutta la Società i migliori auguri di buon lavoro a mister Stefani e mister Toffolo”.

Foto: sito ufficiale Pordenone