Ufficiale: Mirko Gori scende in Serie D. Firma con il Desenzano

Il Desenzano è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mirko Gori. Il centrocampista, classe 1993, arriva a Desenzano con un accordo biennale.

Originario di Frosinone, Mirko è una vera e propria bandiera del club ciociaro: quasi 250 le presenze in maglia gialloblu, tante da capitano, oltre a gran parte della trafila nel settore giovanile. Lanciato da Roberto Stellone nella stagione 12/13, Mirko è stato uno dei grandi protagonisti della scalata della squadra laziale dalla C alla Serie A: 38 le presenze nella massima serie, mentre sono più di 150 quelle nel campionato cadetto.

Dopo l’addio alla squadra della sua città, esperienze per lui ad Alessandria, Trieste e, negli ultimi sei mesi, con la maglia del Monterosi.

Ai canali ufficiali della società lombarda, le parole del direttore sportivo Giacomo Laurino: “Arriva a Desenzano un giocatore veramente importante: come dicono i suoi numeri, certamente da categoria superiore. Mirko è il giocatore che cercavamo: è stato un corteggiamento nemmeno troppo lungo, che ha portato a sceglierci reciprocamente grazie alla condivisione delle medesime ambizioni. È il giocatore ideale per il nostro centrocampo perché aggiunge caratteristiche che mancavano ai calciatori già in organico sia tecniche che umane. Prima di tutto però, Mirko è un uomo importante, avendo fatto addirittura il capitano in categorie superiori. Oltre alle sue indubbie qualità tecniche, diventerà sicuramente guida della squadra, accrescendo spessore, esperienza e leadership dell’intero gruppo”.

