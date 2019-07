Ufficiale: Mir al Nottingham Forest in prestito dal Wolverhampton

Colpo in uscita del Wolverhampton. Il club inglese, infatti, ha annunciato la cessione in prestito annuale di Rafa Mir al Nottingham Forest. Questa la nota dei Wolves: “L’attaccante Rafa Mir si trasferisce al Nottingham Forest in prestito fino alla fine della stagione. Lo spagnolo Under 21 si è unito ai Wolves nel gennaio del 2018 dal Valencia, dove indossava la maglia numero 9. Il club augura a Rafa il meglio durante il suo prestito al City Ground”.

Foto Twitter Wolverhampton