Ufficiale: Milos Kerkez è un nuovo calciatore del Liverpool

26/06/2025 | 13:14:11

Milos Kerkez è un nuovo calciatore del Liverpool. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Il terzino sinistro ha sostenuto le visite mediche e ha firmato un contratto a lungo termine con i campioni della Premier League presso l’AXA Training Centre. Kerkez diventa così il nuovo acquisto estivo dei Reds, a pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’arrivo di Florian Wirtz, avvenuto venerdì scorso. Parlando in esclusiva a Liverpoolfc.com nella sua prima intervista ufficiale, il nazionale ungherese ha dichiarato:”Sono davvero felice.È un vero onore per me, un privilegio giocare per uno dei club più grandi al mondo, il più grande in Inghilterra. Sono solo molto, molto felice ed emozionato.Adesso tornerò a casa mia e mi godrò qualche giorno nella mia città natale, ma non vedo davvero l’ora di tornare, indossare la divisa da allenamento e iniziare a prepararmi per la stagione.”

Foto: insta Liverpool